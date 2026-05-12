"Не шутите с Украиной": Сибига рассказал, как мир просил не бить по РФ во время парадов
В предыдущие годы "очень влиятельные государства" просили Украину не наносить удары по России во время парадов, когда там находились их лидеры.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
"За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по России во время парадов, когда там находились их лидеры", - рассказал он.
Министр отметил, что это является признанием украинских возможностей и сигналом: "не шутите с Украиной".
Обновлено в 18:30. В публикации МИД была ошибка касательно 9 мая. Новость была обновлена с учетом исправления.
Напомним, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его запросу Украина и Россия согласились на перемирие 9, 10 и 11 числа. Он отметил, что оно будет включать в себя обмен 1000 на 1000 военнопленных.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласие на перемирие, отметив, что обмен пленными станет дополнительным аргументом.
Кроме того, президент издал указ, которым исключил Красную площадь из списка целей Украины 9 мая и разрешил стране-агрессору провести в Москве парад. В отношении остальных российских территорий - Зеленский пообещал действовать зеркально.
Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными. Кроме того, глава Кремля выразил готовность встретиться с Зеленским за пределами страны-агрессора, но выдвинул условие для этого.
Отметим, на сайте Кремля публиковали перечень гостей, которые приняли участие в параде. Большинство из иностранных гостей - представители непризнанных образований или самопровозглашенные лидеры стран.