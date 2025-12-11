"Зимнюю поддержку" разрешили тратить на продукты: в каких магазинах это уже работает

В каких магазинах уже можно потратить "зимнюю тысячу"

Украинцев призвали тратить, при необходимости, 1000 гривен "Зимней поддержки" на продукты питания.

"Опция доступна с 11 декабря", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что первыми воспользоваться такой возможностью могут покупатели нескольких торговых сетей.

Речь идет, в частности, о магазинах Fozzy Group:

"Сільпо";

"Фора";

"THRASH!ТРАШ!";

Fozzy.

Кроме того, потратить "зимнюю тысячу" граждане могут в магазинах украинской сети современных "магазинов у дома" под названием "Близенько".

Подчеркивается, что в целом потратить полученную в рамках "Зимней поддержки" 1000 гривен можно сегодня в "более 1160 магазинах по всей Украине".

"И со временем перечень будет расширяться", - добавили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

Сообщается также, что пока возможность не распространяется на онлайн-заказы.

В целом же сегодня 1000 гривен "зимней" помощи можно использовать:

на оплату коммунальных услуг;

на оплату почтовых услуг;

на благотворительность;

на товары от украинских производителей - лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

Публикация министерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)