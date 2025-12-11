"Зимову підтримку" дозволили витрачати на продукти: в яких магазинах це вже працює

В яких магазинах вже можна витратити "зимову тисячу"

Українців закликали витрачати, за потреби, 1000 гривень "Зимової підтримки" на продукти харчування.

"Опція доступна з 11 грудня", - уточнили в міністерстві.

Зазначається, що першими скористатися такою можливістю можуть покупці кількох торгівельних мереж.

Йдеться, зокрема, про магазини Fozzy Group:

"Сільпо";

"Фора";

"THRASH!ТРАШ!";

Fozzy.

Крім того, витратити "зимову тисячу" громадяни можуть у магазинах української мережі сучасних "магазинів біля дому" під назвою "Близенько".

Наголошується, що в цілому витратити отриману в межах "Зимової підтримки" 1000 гривень можна сьогодні у "понад 1160 магазинах по всій Україні".

"І з часом перелік буде розширюватися", - додали у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

Повідомляється також, що поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

В цілому ж сьогодні 1000 гривень "зимової" допомоги можна використовувати:

на оплату комунальних послуг;

на оплату поштових послуг;

на благодійність;

на товари від українських виробників - ліки, книги й продукти харчування (крім підакцизних).

Публікація міністерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)