Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Зимову підтримку" дозволили витрачати на продукти: в яких магазинах це вже працює

Українцям дозволили витрачати "Зимову підтримку" на продукти (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні українцям дозволили витрачати 1000 гривень, отриману в межах президентської програми "Зимова підтримка", на продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України у Facebook.

В яких магазинах вже можна витратити "зимову тисячу"

Українців закликали витрачати, за потреби, 1000 гривень "Зимової підтримки" на продукти харчування.

"Опція доступна з 11 грудня", - уточнили в міністерстві.

Зазначається, що першими скористатися такою можливістю можуть покупці кількох торгівельних мереж.

Йдеться, зокрема, про магазини Fozzy Group:

  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • "THRASH!ТРАШ!";
  • Fozzy.

Крім того, витратити "зимову тисячу" громадяни можуть у магазинах української мережі сучасних "магазинів біля дому" під назвою "Близенько".

Наголошується, що в цілому витратити отриману в межах "Зимової підтримки" 1000 гривень можна сьогодні у "понад 1160 магазинах по всій Україні".

"І з часом перелік буде розширюватися", - додали у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

Повідомляється також, що поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

В цілому ж сьогодні 1000 гривень "зимової" допомоги можна використовувати:

  • на оплату комунальних послуг;
  • на оплату поштових послуг;
  • на благодійність;
  • на товари від українських виробників - ліки, книги й продукти харчування (крім підакцизних).

Публікація міністерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Нагадаємо, 1 грудня ми повідомляли, що в Україні стартувала друга хвиля виплат "Зимової підтримки" (1000 гривень від держави) і розповідали, на що українці витрачають отримані кошти найчастіше.

Крім того, ми пояснювали, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).

В цілому ж державна програма підтримки включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх громадян, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 км Україною" від "Укрзалізниці".

У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.

Читайте також, хто з українців може отримати відмову у виплаті "зимових" 6500 гривень й чому.

Міністерство соціальної політикиГрошові переказиДіяВиплати на дитинуВиплатиУкрпоштаСупермаркетиМагазиниТовари