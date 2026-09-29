Зимнее время во время войны: влияет ли перевод часов на отключения света в Украине

Плюсы и минусы перевода часов

Эксперт сообщил, что "корректировка времени - имеет как положительную, так и отрицательную плоскость".

Причем для энергетики это, по его мнению, "однозначно хорошо".

Ведь "все построено так", чтобы:

лучше вписываться в световой день;

более рационально использовать электроэнергию.

"Отрицательный аспект связан с тем, что нужно переводить транспорт на новые графики движения. А это требует дополнительных затрат", - поделился Дяченко.

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Как "изменение" времени влияет на пиковые нагрузки

В целом пиковая нагрузка на энергосистему - это период суток, когда потребление электроэнергии достигает своего максимума из-за массового одновременного включения приборов бытовыми потребителями и предприятиями.

В Украине пиковые нагрузки "традиционно" приходятся на:

утренние часы - примерно с 7:00 до 10:00 (когда люди просыпаются, собираются на работу, готовят еду);

- примерно с 7:00 до 10:00 (когда люди просыпаются, собираются на работу, готовят еду); вечерние часы - примерно с 19:00 до 22:00 (когда люди возвращаются домой, включают освещение и мощную бытовую технику, обогреватели и кондиционеры).

Дяченко рассказал, что перевод часов имеет наибольшее значение именно для пиковых нагрузок (которые создают для энергосистемы большие проблемы, чем общий объем потребленной электроэнергии).

"Переход на зимнее время может несколько смягчить именно вечерний пик", - констатировал эксперт.

Он объяснил это тем, что в результате "изменения" времени "световой день лучше согласуется с режимом потребления".

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Как энергосистема Украины "маневрирует" во время войны

Дяченко сообщил, что значительную роль в стабильности нашей энергосистемы играют атомные электростанции (производят в разные периоды 50-70% электроэнергии, которую потребляет Украина).

Это позволяет покрывать значительную часть потребностей даже при повреждении других генерирующих мощностей.

При этом главной проблемой остается не только объем производства электроэнергии, но и возможность быстро регулировать мощность в часы пикового потребления.

"Украина постепенно восстанавливает поврежденные (в результате вражеских атак, - Ред.) мощности и развивает распределенную генерацию - небольшие электростанции, в частности возобновляемые и традиционные", - напомнил эксперт.

В то же время такая генерация, по его словам, "не всегда может полноценно заменить мощности, необходимые для регулирования нагрузки".

Специалист отметил также, что в случае новых массированных ударов РФ именно небольшие электростанции могут стать одними из главных целей.

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Может ли зимнее время "повлиять" на отключения

"Распределенная генерация не очень приспособлена для регулирования, поэтому с этим у нас будут проблемы", - признал Дяченко.

Он напомнил, что "сейчас - плановых отключений электроэнергии нет".

Однако если отключения света в Украине будут позже - "они как раз будут в пиковые часы".

В целом, по словам эксперта, украинская энергосистема сохраняет высокую стойкость после масштабных вражеских атак. Однако повреждена значительная часть тепловой и гидроэнергетической генерации.

Из-за этого возникают проблемы именно с маневровыми мощностями (которые нужны для покрытия пиковых нагрузок).

"Если зимой возникнет дефицит мощности, более рациональное распределение потребления - а именно переход на зимнее время - может уменьшить и потребность в потенциальных отключениях", - подытожил эксперт.