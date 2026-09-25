Перевод часов в Украине: почему переход на зимнее время не отменили

Вопрос перевода часов в Украине вызывает оживленные дискуссии в обществе далеко не первый год. Однако этой осенью все регионы будут традиционно переходить на "другое" - зимнее время.

Подробнее о том, почему перевод часов поддерживают не все, что и когда решила изменить Верховная Рада и как перейти на зимнее время этой осенью, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему перевод часов поддерживают не все

Вопрос отмены перевода часов на летнее время (а значит и возвращения потом "назад") в Украине поднимался не раз. Как рядовыми украинцами, так и общественными деятелями или политиками.

По мнению ряда специалистов, такие сезонные изменения времени нарушают биологические ритмы людей, что негативно сказывается на физическом и психологическом самочувствии.

В течение длительного времени эксперты и народные депутаты не могли прийти к согласию насчет того, какое время стоит "зафиксировать" - зимнее или летнее.

Главная сложность заключалась в немалой протяженности Украины (расстояния) с запада на восток, из-за чего жизнь всей страны в едином часовом поясе в течение года может иметь свои нюансы.

Однако, в конце концов, большинство специалистов сошлись во мнении, что отказ от перевода часов в Украине вполне возможен.

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Что и когда решила изменить Верховная Рада

В результате длительных дискуссий, в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, инициатором которого стал глава парламента Руслан Стефанчук.

Этот документ предусматривает:

отмену перевода стрелок часов на летнее время в Украине;

окончательное "закрепление" на территории страны зимнего времени.

Следовательно, традиционных сезонных переходов "на другое время" больше не должно было бы быть.

В то же время в заключительных положениях отмечается, что этот закон должен вступить в силу на следующий день после официального опубликования (после подписания главой государства).

На подпись президенту Владимиру Зеленскому документ был передан еще 21 августа 2024 года. Однако по состоянию на 25 сентября 2026 года он до сих пор не подписан.

Фрагмент карты законопроекта №4201 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Когда нужно переводить часы этой осенью

Поскольку на сегодняшний день принятый парламентариями законопроект не подписан президентом и не опубликован, он до сих пор не вступил в силу.

Исходя из этого, страна по сей день руководствуется нормами и правилами, заложенными в постановлении Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Именно она закрепила в нашем государстве киевское время (второй часовой пояс) и установила четкий график сезонного перевода часов:

в последнее воскресенье марта в 3:00 (стрелки переводят на 1 час вперед);

в последнее воскресенье октября в 4:00 (время "возвращают" на 1 час назад).

Итак, в этом году переход на так называемое зимнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.

Стрелки часов нужно перевести на 1 час назад, так что поспать можно будет на час дольше.