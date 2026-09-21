Переводят ли часы в Европе: актуальная разница во времени с Украиной и что изменится зимой

В конце октября Украина перейдет на зимнее время, которое также считается стандартным. Также переведут стрелки часов и европейские страны.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейской комиссии .

Перевод часов в Европе

Страны Европейского союза не один год обсуждают возможность отказаться от перевода часов дважды в год. В Еврокомиссии впервые заговорили об этом в 2018 году, а через год эту идею поддержал Европарламент.

По состоянию на сентябрь 2026 года окончательного решения по этому вопросу до сих пор не приняли и страны в последнее воскресенье марта переходят на летнее время, а в последние выходные октября возвращаются к стандартному. В этом году стрелки часов переведут 25 октября.

Европейская комиссия также опубликовала календарь перехода на летнее время до 2031 года. То есть, пока в ЕС не планируют отказываться от смены времени дважды в год.

Разница времени с Украиной

В ЕС действуют три основных часовых пояса: западноевропейский, центральноевропейский и восточноевропейский.

Украина входит в восточноевропейский часовой пояс. Наша страна сейчас живет по летнему времени. Соответственно разница с другими странами Европы сейчас такая:

Молдова, Румыния, Болгария, Греция, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония - время такое же, как в Украине ;

; Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ватикан, Польша, Нидерланды, Германия, Норвегия, Франция, Италия, Чехия и большинство других стран Центральной Европы - на один час меньше ;

; Великобритания, Ирландия, Исландия и Португалия - на два часа меньше.

В конце октября жители стран Евросоюза переведут часы на один час назад. После этого они вернутся в свои стандартные часовые пояса.

Также на зимнее время перейдет и Украина. Соответственно, разница во времени с большинством стран ЕС останется такой же, как и сейчас.