Польза или миф? Правда ли, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию

Воскресенье 19 октября 2025 10:26
Польза или миф? Правда ли, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию В октябре украинцы переходят на так называемое зимнее время (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Традиционно перевод часов для перехода на так называемое зимнее или летнее время вводился в некоторых странах для того, чтобы более рационально использовать дневной свет (дольше работать засветло) и меньше использовать искусственное освещение (экономить электроэнергию).

Имеет ли сегодня сезонный переход на "другое" время экономический смысл (позволяет ли уменьшить нагрузку на энергосистему в часы пик), - рассказал глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра", эксперт по экономике Борис Кушнирук в материале РБК-Украина "Перевод часов 2025: как зимнее время повлияет на ваш сон и самочувствие".

Позволяет ли перевод часов в Украине экономить

Впервые идею более рационально использовать световой день предложил в XVIII веке Бенджамин Франклин (тогда речь шла об экономии свечей в холодное время года).

Позже ее развил британец Уильям Уиллет (на фоне возможности экономить электроэнергию). Именно в Великобритании перевели часы впервые - в 1908 году.

В Украине переход на летнее время осуществили впервые в 1916 году (на территориях, входивших в состав Австро-Венгрии). А на подконтрольных Российской империи землях - в 1917 году.

В то же время Кушнирук считает: "переход на зимнее и летнее время, который в свое время вводился для экономии электроэнергии, сейчас потерял всякую практическую пользу".

Он добавил, что "то влияние, которое имел переход на зимнее и летнее время в предыдущие годы, уже давно исчезло" (сегодня, согласно подсчетам, экономия от перевода часов составляет не более 2%).

"Структура экономики, жизнедеятельности людей и потребления электроэнергии существенно изменилась. У людей появилось много приборов, которые потребляют электроэнергию даже тогда, когда их нет дома", - объяснил эксперт.

Раньше, по его словам, (во времена, когда большинство населения вставало и ложилось спать примерно одновременно) переход имел экономический смысл - позволял уменьшить нагрузку на энергосистему в часы пик.

"Сейчас люди уже давно не живут в том режиме, в котором жили 70 или 80 лет назад. Поэтому с этой точки зрения от перехода на зимнее время нужно отказываться", - подчеркнул специалист.

При этом вопрос о том, какое именно время оставлять в Украине - зимнее или летнее - экономист считает второстепенным.

По его мнению, этот аспект можно урегулировать "гибко" - сместив начало рабочего дня в зависимости от региона.

Кушнирук напомнил, что "Украина имеет довольно большую территорию и находится между двумя часовыми поясами".

"Для востока выгоднее одно смещение, для запада - другое. Но на самом деле все решается просто: в некоторых местах рабочий день может начинаться в восемь, в других - в девять", - считает эксперт.

Так, по его словам, "можно избежать проблем и для госучреждений, и для бизнеса".

В завершение Кушнирук отметил, что бизнес вообще живет по собственному графику и не зависит от государственных решений о переводе часов.

Напомним, по состоянию на сегодня перевод часов в Украине до сих пор не отменен, поэтому ранее мы рассказывали, когда и куда именно нужно крутить стрелки уже в этом месяце - чтобы перейти на зимнее время.

Читайте также, в каких странах до сих пор переводят часы.

