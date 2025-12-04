Зима на паузе? Что будет с погодой в Украине завтра и где возможны порывы ветра

В течение завтрашнего дня - пятницы, 5 декабря - погода в Украине особо не изменится и ожидается преимущественно без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в течение следующих суток - 5 декабря - погода в Украине особых изменений не претерпит.
Отмечается, что теплую погоду без осадков будут обусловливать:
Ветер в пятницу ожидается юго-восточный, восточный. Двигаться он будет со скоростью 5-10 м/с.
При этом местами вероятны порывы ветра до 15-20 м/с:
Температура воздуха, по прогнозу синоптиков, ночью может быть такой:
Между тем днем столбики термометров могут подняться:
В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что по территории города Киева и Киевской области погода завтра ожидается облачная, с прояснениями.
Осадков также не предвидится.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Стоит отметить, что ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Ожидается, в частности, что средняя месячная температура воздуха в течение декабря может быть на несколько градусов выше нормы.
Кроме того, гражданам объяснили, что метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0 градусов - в сторону понижения.
Напомним, ранее мы рассказывали, как резкие изменения погоды в конце ноября - от рекордного тепла до снега - повлияли на рост и развитие озимых культур.
Между тем в УкрГМЦ сообщили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.