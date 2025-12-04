RU

Общество Образование Деньги Изменения

Зима на паузе? Что будет с погодой в Украине завтра и где возможны порывы ветра

Завтра погода может быть местами пасмурной, но без существенных осадков (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - пятницы, 5 декабря - погода в Украине особо не изменится и ожидается преимущественно без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что будет с погодой в последний рабочий день недели

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в течение следующих суток - 5 декабря - погода в Украине особых изменений не претерпит.

Отмечается, что теплую погоду без осадков будут обусловливать:

  • поле высокого давления;
  • теплая воздушная масса.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря (карта: facebook.com/UkrHMC)

Ветер в пятницу ожидается юго-восточный, восточный. Двигаться он будет со скоростью 5-10 м/с.

При этом местами вероятны порывы ветра до 15-20 м/с:

  • в большинстве западных областей;
  • в Винницкой области.

Температура воздуха, по прогнозу синоптиков, ночью может быть такой:

  • по Украине - от 1 до 6 градусов тепла;
  • на востоке страны и в Карпатах - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

  • в среднем по Украине - до 3-8 градусов выше нуля;
  • на крайнем западе страны, на юге Одесской области в Крыму - до 7-12°C.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды завтра в Киеве и области

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что по территории города Киева и Киевской области погода завтра ожидается облачная, с прояснениями.

Осадков также не предвидится.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 2 до 4 градусов выше нуля;
  • по области - от 1 до 6 градусов тепла.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 5-7°C;
  • по области - 3-8°C.

Прогноз погоды на завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Ожидается, в частности, что средняя месячная температура воздуха в течение декабря может быть на несколько градусов выше нормы.

Кроме того, гражданам объяснили, что метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0 градусов - в сторону понижения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как резкие изменения погоды в конце ноября - от рекордного тепла до снега - повлияли на рост и развитие озимых культур.

Между тем в УкрГМЦ сообщили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

