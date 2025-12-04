Зима на паузі? Що буде з погодою в Україні завтра і де можливі пориви вітру

Що буде з погодою в останній робочий день тижня

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, впродовж наступної доби - 5 грудня - погода в Україні особливих змін не зазнає.

Зазначається, що теплу погоду без опадів зумовлюватимуть:

поле високого тиску;

тепла повітряна маса.

Прогноз погоди в Україні на 5 грудня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Вітер у п'ятницю очікується південно-східний, східний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с:

у більшості західних областей;

у Вінницькій області.

Температура повітря, за прогнозом синоптиків, вночі може бути такою:

по Україні - від 1 до 6 градусів тепла;

на сході країни та у Карпатах - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

в середньому по Україні - до 3-8 градусів вище нуля;

на крайньому заході країни, на півдні Одеської області в Криму - до 7-12°C.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди завтра у Києві та області

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що по території міста Києва та Київської області погода завтра очікується хмарна, з проясненнями.

Опадів також не передбачається.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - від 2 до 4 градусів вище нуля;

по області - від 1 до 6 градусів тепла.

Температура повітря вдень:

у Києві - 5-7°C;

по області - 3-8°C.

Прогноз погоди на завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Очікується, зокрема, що середня місячна температура повітря впродовж грудня може бути на кілька градусів вищою за норму.

Крім того, громадянам пояснили, що метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0 градусів - у бік зниження.