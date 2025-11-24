Жил в страхе принудительной мобилизации. Украина вернула из оккупации 22-летнего парня

Депортация украинских детей

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за все время полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

По словам лидера страны Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

РБК-Украина ранее писало, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых РФ депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

Президент Украины заявил, что Киев передаст партнерам данные детей, которых похитила Россия.