Жив у страху примусової мобілізації. Україна повернула з окупації 22-річного хлопця

Він розповів, що 22-річний хлопець понад три роки жив у постійному страху примусової мобілізації російськими окупантами.

Він мріяв повернутися до батьків, які перебувають на підконтрольній Києву території, проте самостійно долати численні блокпости росіян було дуже небезпечно.

"Завдяки допомозі фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity сьогодні хлопець уже у вільній Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей", - зазначив Єрмак.