Жив у страху примусової мобілізації. Україна повернула з окупації 22-річного хлопця

Україна повернула з тимчасово окупованої Росією території 22-річного хлопця, який роками жив у страху примусової мобілізації. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Він розповів, що 22-річний хлопець понад три роки жив у постійному страху примусової мобілізації російськими окупантами.
Він мріяв повернутися до батьків, які перебувають на підконтрольній Києву території, проте самостійно долати численні блокпости росіян було дуже небезпечно.
"Завдяки допомозі фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity сьогодні хлопець уже у вільній Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за весь час повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
За словами лідера країни Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
РБК-Україна раніше писало, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких РФ депортувала на свою територію. Йдеться також про дітей, котрі знаходяться в окупації.
Президент України заявив, що Київ передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія.