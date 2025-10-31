ua en ru
Список похищенных РФ украинских детей будет на столе у всех лидеров, - Зеленский

Пятница 31 октября 2025 21:07
Список похищенных РФ украинских детей будет на столе у всех лидеров, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина передаст партнерам данные детей, которых похитила Россия. Первый список будет на столе у всех лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, внешняя разведка выполнила задание по поиску конкретных, четких адресов местонахождения украинских детей, которые были похищены Россией.

Зеленский отметил, что Украина передает партнерам списки детей, которых надо вернуть.

"Чувствительный вопрос, много тихой дипломатической работы продолжается, и, чтобы срывать любые попытки России говорить, что они там вроде бы ничего не знают о наших этих детишках, мы работаем так, чтобы давать и адреса. Первый такой список - более 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей - будет на столе у всех лидеров, которые нам помогают", - отметил президент.

Похищение украинских детей

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Украина также просит партнеров помочь вернуть всех похищенных детей.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

К тому же двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

