Жил в страхе принудительной мобилизации. Украина вернула из оккупации 22-летнего парня

Украина вернула с временно оккупированной Россией территории 22-летнего парня, который годами жил в страхе принудительной мобилизации. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Благодаря помощи специалистов Украинской сети за права ребенка и волонтерской инициативы Humanity сегодня парень уже в свободной Украине и получает необходимую помощь и поддержку. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей", - отметил Ермак.

Он мечтал вернуться к родителям, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, однако самостоятельно преодолевать многочисленные блокпосты россиян было очень опасно.

Он рассказал, что 22-летний парень более трех лет жил в постоянном страхе принудительной мобилизации российскими оккупантами.

Депортация украинских детей

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за все время полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

По словам лидера страны Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

РБК-Украина ранее писало, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых РФ депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

Президент Украины заявил, что Киев передаст партнерам данные детей, которых похитила Россия.