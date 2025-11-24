Жив у страху примусової мобілізації. Україна повернула з окупації 22-річного хлопця

Фото: Україна повернула з окупації ще одного хлопця (Getty Images)

Україна повернула з тимчасово окупованої Росією території 22-річного хлопця, який роками жив у страху примусової мобілізації. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.