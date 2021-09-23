В Україні стався землетрус магнітудою 4,3
У четвер, 23 вересня, в Україні рано вранці стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ).
Підземні поштовхи відчувалися в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.
Епіцентр землетрусу знаходився неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р.Дністер. Поштовхи були зафіксовані на глибині 10 км, практично на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Повідомлень про руйнування і жертви поки немає.
За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався о 6: 17 за київським часом.
"За класифікацією землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, утвореними падінням важких предметів всередині будівлі", - йдеться в повідомленні.