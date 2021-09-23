Мілевський завершив кар'єру футболіста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Мілевського .

"Майстри, Всім привіт. Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго від цього йшов, довго цього боявся. У мене були варіанти, були пропозиції, але, напевно, я сказав собі: "досить!", - заявив Мілевський.

За які клуби грав

Останнім клубом Артема Мілевського став український" Минай", за який нападник провів 10 матчів, але жодного разу не забивши гол.

Форвард також відомий за виступами за київське "Динамо", у складі якого забив 84 м'ячі і віддав 54 результативних передач у 241 матчі.

Також виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно", Угорську "Кішварду" і "Динамо" Брест з Білорусі.

Крім того, за збірну України Мілевський провів 50 матчів і забив вісім голів. У складі національної команди він грав на Чемпіонаті світу-2006 і Євро-2012.

Чим знаменитий

Артем Мілевський - триразовий чемпіон України, 4-разовий володар Кубка України, 3-разовий переможець Суперкубка України.

Став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2009/10.