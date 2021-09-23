ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мілевський завершив кар'єру футболіста

Новость на русском →
Четвер 23 вересня 2021 12:38
Мілевський завершив кар'єру футболіста Фото: Артем Мілевський (instagram.com\timi1010)
Автор: Валерія Поліщук

Український футболіст Артем Мілевський оголосив про завершення професійної спортивної кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Мілевського.

"Майстри, Всім привіт. Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго від цього йшов, довго цього боявся. У мене були варіанти, були пропозиції, але, напевно, я сказав собі: "досить!", - заявив Мілевський.

За які клуби грав

Останнім клубом Артема Мілевського став український" Минай", за який нападник провів 10 матчів, але жодного разу не забивши гол.

Форвард також відомий за виступами за київське "Динамо", у складі якого забив 84 м'ячі і віддав 54 результативних передач у 241 матчі.

Також виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно", Угорську "Кішварду" і "Динамо" Брест з Білорусі.

Крім того, за збірну України Мілевський провів 50 матчів і забив вісім голів. У складі національної команди він грав на Чемпіонаті світу-2006 і Євро-2012.

Чим знаменитий

Артем Мілевський - триразовий чемпіон України, 4-разовий володар Кубка України, 3-разовий переможець Суперкубка України.

Став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2009/10.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
NEWS
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки