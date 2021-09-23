ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну прибув рейс з евакуйованими з Афганістану

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 вересня 2021 20:12
В Україну прибув рейс з евакуйованими з Афганістану Фото: Україна провела ще одну евакуацію з Афганістану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з Афганістану. На його борту перебували декілька десятків громадян, зокрема іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прибуття літака.

"Сьогодні прибув літак з Афганістану. Це була непроста операція, але завдяки роботі наших структур, МЗС, ОП та ГУР ця операція була успішною", - заявив в аеропорту представник влади.

Евакуаційний рейс доставив в Україну з Афганістану понад 90 осіб, серед яких українці та іноземні громадяни.

"На цьому борті прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан і Канада. Наша країна допомагає нашим партнерам з евакуацію з Афганістану. Наразі прилетіло 96 осіб, серед них є громадяни України, є особи з посвідкою на проживання в Україні, члени їх родин, а також особи, про повернення яких просив Ватикан та Канада", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Афганистан
NEWS
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки