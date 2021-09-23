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Крищенка призначили заступником голови КМДА: за що він відповідатиме

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Четвер 23 вересня 2021 13:14
Крищенка призначили заступником голови КМДА: за що він відповідатиме Фото: заступник глави КМДА Андрій Крищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Київська міська рада призначила заступника глави КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Ним став колишній начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання міськради.

Призначення підтримав 91 депутат. Проти проголосували двоє, утримався один та не голосували ще п'ять.

Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронними органами.

Його призначення в ході засідання просив підтримати мер Києва Віталій Кличко.

"Ми сьогодні повинні розглянути призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка... Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію... Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади", - сказав Кличко.

Крищенка призначили заступником голови КМДА: за що він відповідатиме

Нагадаємо, на початку серпня Крищенко подав у відставку з посади глави поліції Києва.

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КМДА Київ Андрій Крищенко
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