Крищенка призначили заступником голови КМДА: за що він відповідатиме

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання міськради .

Призначення підтримав 91 депутат. Проти проголосували двоє, утримався один та не голосували ще п'ять.

Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронними органами.

Його призначення в ході засідання просив підтримати мер Києва Віталій Кличко.

"Ми сьогодні повинні розглянути призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка... Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію... Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади", - сказав Кличко.