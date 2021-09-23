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Організатор тітушок Крисін отримав ще один вирок

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 13:44
Організатор тітушок Крисін отримав ще один вирок Фото: Юрій Крисін (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Дарницький районний суд Києва засудив до 8 років в'язниці організатора тітушок Юрія Крисіна за викрадення і тортури активістів Євромайдану. Раніше він був засуджений до 5 років за співучасть у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прокурора Юлії Малашич та адвоката потерпілих Павла Диканя.

За словами адвоката, 23 вересня суд виніс обвинувальний вирок Крисіну. Він визнаний винним в організації викрадення і тортур 21 січня 2014 року. Потерпілого Владислава Іваненка "тітушки" Крисіна викрали, прийнявши його за активіста Євромайдану.

"Юрія Крисіна засудили до 8 років позбавлення волі. Цивільний позов задоволено частково", - зазначив юрист.

Держобвинувач Малашич на своїй сторінці в соціальній мережі також підтвердила інформацію про вирок Крисіну.

Нагадаємо, раніше Крисіна звільнили від кримінальної відповідальності за трьома статтями у зв'язку із закінченням строку давності.

Два роки тому Верховний суд України залишив у силі вирок, згідно з яким він відбуває термін за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

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