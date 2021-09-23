Організатор тітушок Крисін отримав ще один вирок

Дарницький районний суд Києва засудив до 8 років в'язниці організатора тітушок Юрія Крисіна за викрадення і тортури активістів Євромайдану. Раніше він був засуджений до 5 років за співучасть у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прокурора Юлії Малашич та адвоката потерпілих Павла Диканя.

За словами адвоката, 23 вересня суд виніс обвинувальний вирок Крисіну. Він визнаний винним в організації викрадення і тортур 21 січня 2014 року. Потерпілого Владислава Іваненка "тітушки" Крисіна викрали, прийнявши його за активіста Євромайдану.

"Юрія Крисіна засудили до 8 років позбавлення волі. Цивільний позов задоволено частково", - зазначив юрист.

Держобвинувач Малашич на своїй сторінці в соціальній мережі також підтвердила інформацію про вирок Крисіну.