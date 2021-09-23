В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Фото: в Україні на завтра оголосили штормове попередження (Getty Images)
На п'ятницю, 24 вересня, в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, вночі на Заході, а вдень в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. При цьому в західних областях місцями 25-30 м/с.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Крім того, у Києві та області завтра вдень прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.