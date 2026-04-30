Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Зеленского отреагировали на конфискацию судна с украинским зерном в Швеции

14:25 30.04.2026 Чт
3 мин
В ОП объяснили, как конфискация меняет правила игры
aimg Ирина Глухова aimg Роман Кот
Фото: сузогруз Caffa - слева (Getty Images)

После того как Швеция конфисковала судно с ворованным украинским зерном, Украина призвала другие страны действовать так же системно, чтобы остановить незаконный вывоз ресурсов с оккупированных РФ территорий.

Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал в комментарии журналистам.

Читайте также: Краденое украинское зерно покупает не только Израиль: в МИД назвали страны

Он отметил, что решение Швеции о конфискации сухогрузного судна Caffa, является показательным прецедентом в применении санкций.

"Это уже не просто задержание, а переход к практическим действиям", - заявил он.

По словам Власюка, ранее подобные суда могли рассчитывать, что риски ограничатся проверками или короткими задержками. В свою очередь "конфискация меняет правила игры".

Уполномоченный подчеркнул, что Россия использует "теневой флот" для вывоза ресурсов с оккупированных территорий, в частности зерна, и пытается интегрировать эти поставки в глобальные рынки через сложные логистические схемы.

"Украина системно работает над тем, чтобы эти схемы разрушать: идентифицируются суда, операторы, маршруты, используются практики - от отключения транспондеров до перегрузки грузов в море. Это позволяет переводить вопрос из политической плоскости в правовую", - подчеркнул Власюк.

Он добавил, что Украина приветствует соответствующий шаг Швеции, подчеркнув, что подобная практика должна масштабироваться, как в отношении отдельных судов, так и в отношении всего теневого флота РФ.

"Это также вопрос принципа: попытки вывозить и продавать украинское зерно не будут оставаться без ответа, и работа по привлечению к ответственности будет продолжаться на уровне ЕС, G7 и других юрисдикций", - отметил уполномоченный.

Что предшествовало

На днях власти Швеции конфисковали балкер Caffa, который подозревают в причастности к незаконному вывозу украинского зерна.

По данным СМИ, судно задержали в Балтийском море вблизи города Треллеборг. Правоохранители установили, что владелец и экипаж судна могут быть причастны к транспортировке зерна из временно оккупированного Крыма. Большинство членов экипажа являются гражданами России, а техническое состояние балкера оценивается как неудовлетворительное.

Капитана судна, гражданина РФ, ранее задерживали из-за использования поддельного флага, однако впоследствии его освободили.

Скандал с зерном

Напомним, недавно между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за покупки краденого зерна с временно оккупированных территорий.

На прошлой неделе в порту Хайфа разгрузили судно Abinsk с партией пшеницы, несмотря на предупреждение Киева о ее возможном нелегальном происхождении.

Украинская сторона заявляла, что это зерно могло быть похищено Россией, однако израильская сторона позволила судну зайти в порт и разгрузиться.

Уже на этой неделе в Хайфе зафиксировали еще одно судно с подозрительной агропродукцией.

В Киеве такие действия Израиля восприняли как "пощечину", а президент Владимир Зеленский сделал жесткое заявление относительно ситуации с украинским зерном.

На фоне этого посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста и потребовали объяснений.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
Российская ФедерацияШвециятеневой флотКонфискация имуществаЗерновой коридор