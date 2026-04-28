ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В МИД сделали заявление о возможных санкциях против Израиля из-за украинского зерна

16:25 28.04.2026 Вт
2 мин
Незаконная торговля с РФ финансирует войну против Украины
aimg Валерий Ульяненко
В МИД сделали заявление о возможных санкциях против Израиля из-за украинского зерна Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киев будет принимать меры против стран, которые торгуют с РФ и финансируют таким образом войну против Украины. Это также касается и Израиля, который покупает ворованное зерно.

Об этом на онлайн-брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Скандал с ворованным зерном: Израиль игнорирует запросы, МИД вручил "ноту протеста"

"Вы увидите соответствующие меры, когда наступит время. Речь идет о правовых процедурах. Но, повторяю, у нас есть этот правовой аспект, который охватывает как расследование Генеральной прокуратуры, так и определенные правовые действия, осуществляемые в судах и во время судебных процессов", - отметил он.

Тихий отметил, что меры по санкциям будут в рамках этого процесса, и добавил, что это "универсальный подход".

"Не только в отношении израильских компаний, но и в отношении любого, кто участвует в этой незаконной торговле. И фактически помогает агрессору финансировать военные действия против Украины", - подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Украина считает Израиль своим партнером и другом, но при этом добавил, что эта торговля финансирует страну-агрессора.

"Но мы откровенны с ними, потому что эта торговля финансирует нашего врага. А наши враги воюют против нашей страны и нашего народа. Следовательно, мы будем принимать меры", - заявил Тихий.

Израиль покупает ворованное украинское зерно

На прошлой неделе в порту Хайфы разгрузили судно Abinsk с партией пшеницы, которую Россия, вероятно, незаконно вывезла с оккупированных территорий Украины. Израильская сторона проигнорировала предупреждение Киева о нелегальном происхождении зерна и позволила доступ судна к терминалу.

Из-за этого инцидента Офис Генпрокурора открыл дело, а украинский суд постановил арестовать корабль и груз. Украина направила официальный запрос Израилю о правовой помощи, чтобы заблокировать товар и прекратить легализацию украденного имущества.

На этой неделе в Хайфе заметили уже второе судно с подозрительной агропродукцией. По информации медиа, в частности Axios, в Киеве такие действия Израиля восприняли как "пощечину".

Из-за сложившейся ситуации посла Израиля Михаэля Бродского вызвали в МИД Украины для дачи объяснений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД Украины Российская Федерация Украина Израиль
Новости
"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России
Аналитика
