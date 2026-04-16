Киев требует ареста: в МИД отреагировали на появление судна с ворованным зерном в Израиле

В порт Хайфа в Израиле зашло судно "ABINSK" с партией пшеницы, которую россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины. Украина уже направила запрос о международной правовой помощи для ареста груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.

Детали инцидента в порту Хайфа

Как отмечают в МИД, украинская сторона еще 23 марта предупредила Израиль о возможном происхождении зерна на борту "ABINSK" и подчеркнула недопустимость таких импортных операций.

Несмотря на полученные заверения о реакции, 12-14 апреля судну разрешили разгрузку.

По данным МИД, это судно может принадлежать к "теневому флоту", который агрессор использует для продажи краденых ресурсов и финансирования войны.

Реакция МИД и правовые меры

Офис Генерального прокурора уже инициировал уголовное производство, в рамках которого украинский суд наложил арест на судно и груз. На основе этих материалов Киев обратился в Израиль за правовой помощью.

"МИД Украины ожидает, что израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна", - подчеркнули в ведомстве.

Украинские дипломаты призывают международных партнеров к принципиальной позиции, чтобы предотвратить легализацию украденных украинских ресурсов в будущем.