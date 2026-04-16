Киев требует ареста: в МИД отреагировали на появление судна с ворованным зерном в Израиле

16:04 16.04.2026 Чт
2 мин
Это судно не должно было зайти в порт, но оно уже там
aimg Сергей Козачук
Фото: Украина требует от Израиля арестовать ворованное зерно (Getty Images)

В порт Хайфа в Израиле зашло судно "ABINSK" с партией пшеницы, которую россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины. Украина уже направила запрос о международной правовой помощи для ареста груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также: РФ сформировала теневой зерновой флот, который похитил миллионы тонн зерна из Украины, - Сибига

Детали инцидента в порту Хайфа

Как отмечают в МИД, украинская сторона еще 23 марта предупредила Израиль о возможном происхождении зерна на борту "ABINSK" и подчеркнула недопустимость таких импортных операций.

Несмотря на полученные заверения о реакции, 12-14 апреля судну разрешили разгрузку.

По данным МИД, это судно может принадлежать к "теневому флоту", который агрессор использует для продажи краденых ресурсов и финансирования войны.

Реакция МИД и правовые меры

Офис Генерального прокурора уже инициировал уголовное производство, в рамках которого украинский суд наложил арест на судно и груз. На основе этих материалов Киев обратился в Израиль за правовой помощью.

"МИД Украины ожидает, что израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна", - подчеркнули в ведомстве.

Украинские дипломаты призывают международных партнеров к принципиальной позиции, чтобы предотвратить легализацию украденных украинских ресурсов в будущем.

Кражи украинского зерна и "теневой флот" РФ

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Россия сформировала теневой зерновой флот. Только за прошлый год оккупанты похитили с временно захваченных территорий Украины около 2 млн тонн зерна.

Кроме того, правоохранители системно работают над разоблачением схем хищения агропродукции. В частности, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, из-за которой более 100 тысяч тонн зерна "всплыли" в Иране и Египте.

Также Украина принимает меры для ареста судов-нарушителей в международных водах. Ранее было арестовано судно РФ, которое под фальшивым флагом пыталось вывезти пшеницу из оккупированного Крыма.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы