У Зеленського відреагували на конфіскацію судна з українським зерном у Швеції

Після того як Швеція конфіскувала судно з краденим українським зерном, Україна закликала інші країни діяти так само системно, щоб зупинити незаконний вивіз ресурсів з окупованих РФ територій.
Як передає РБК-Україна, про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів у коментарі журналістам.
Він зазначив, що рішення Швеції про конфіскацію суховантажного судна Caffa, є показовим прецедентом у застосуванні санкцій.
"Це вже не просто затримання, а перехід до практичних дій", – заявив він.
За словами Власюка, раніше подібні судна могли розраховувати, що ризики обмежаться перевірками або короткими затримками. Своєю чергою "конфіскація змінює правила гри".
Уповноважений наголосив, що Росія використовує "тіньовий флот" для вивезення ресурсів з окупованих територій, зокрема зерна, і намагається інтегрувати ці поставки у глобальні ринки через складні логістичні схеми.
"Україна системно працює над тим, щоб ці схеми руйнувати: ідентифікуються судна, оператори, маршрути, використовуються практики - від відключення транспондерів до перевантаження вантажів у морі. Це дозволяє переводити питання з політичної площини у правову", - наголосив Власюк.
Він додав, що Україна вітає відповідний крок Швеції, підкресливши, що подібна практика має масштабуватися, як щодо окремих суден, так і щодо всього тіньового флоту РФ.
"Це також питання принципу: спроби вивозити і продавати українське зерно не залишатимуться без відповіді, і робота з притягнення до відповідальності триватиме на рівні ЄС, G7 та інших юрисдикцій", - зауважив уповноважений.
Днями влада Швеції конфіскувала балкер Caffa, який підозрюють у причетності до незаконного вивезення українського зерна.
За даними ЗМІ, судно затримали у Балтійському морі поблизу міста Треллеборг. Правоохоронці встановили, що власник і екіпаж судна можуть бути причетні до транспортування зерна з тимчасово окупованого Криму. Більшість членів екіпажу є громадянами Росії, а технічний стан балкера оцінюється як незадовільний.
Капітана судна, громадянина РФ, раніше затримували через використання підробленого прапора, однак згодом його звільнили.
Нагадаємо, нещодавно між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю краденого зерна з тимчасово окупованих територій.
Минулого тижня у порту Хайфа розвантажили судно Abinsk із партією пшениці, попри попередження Києва про її можливе нелегальне походження.
Українська сторона заявляла, що це зерно могло бути викрадене Росією, однак ізраїльська сторона дозволила судну зайти в порт і розвантажитися.
Вже цього тижня в Хайфі зафіксували ще одне судно з підозрілою агропродукцією.
У Києві такі дії Ізраїлю сприйняли як "ляпас", а президент Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо ситуації з українським зерном.
На тлі цього посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали до МЗС, де йому вручили ноту протесту та вимагали пояснень.
