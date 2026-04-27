Посла Израиля вызвали в МИД из-за скандала с краденым зерном, - Сибига

Посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел после того, как в порт Хайфы прибыли судна с краденным украинским зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X .

"Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям. В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры", - добавил он.

По словам Сибиги, сложно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на требование Украины отказаться принять судно с крадеными товарами в Хайфе.

Министр подчеркнул, что дружественные отношения Украины и Израиля могут принести пользу обеим странам. Торговля краденым украинским зерном, которую осуществляет РФ, не должна подрывать их.

Израиль покупает краденое украинское зерно

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы (Израиль) зашло судно ABINSK с партией пшеницы, предположительно похищенной россиянами на оккупированных территориях Украины.

Несмотря на предупреждение Киева о незаконном происхождении зерна, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство, а украинский суд наложил арест на судно и груз. Украина официально обратилась в Израиль за международной правовой помощью, требуя арестовать зерно и предотвратить легализацию украденных ресурсов.

На этой неделе в порт Хайфа прибыло уже второе судно, на котором также может быть краденое украинское зерно.

По информации Axios, украинские чиновники назвали такой жест Израиля "пощечиной".