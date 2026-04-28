Краденое украинское зерно покупает не только Израиль: в МИД назвали страны

15:38 28.04.2026 Вт
2 мин
Украина зафиксировала несколько судов, которые нелегально перевозят ее зерно
aimg Иван Носальский aimg Роман Кот
Краденое украинское зерно покупает не только Израиль: в МИД назвали страны Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины

Грузы с зерном, которое россияне вывезли с временно оккупированных территорий Украины, поступали не только в Израиль. Речь идет о странах Африки и не только.

Об этом на онлайн-брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Скандал с краденым зерном: Израиль игнорирует запросы, МИД вручил "ноту протеста"

"Такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я могу вспомнить из памяти, случившейся ранее", - отметил Тихий.

Он добавил, что краденое зерно сейчас перевозят несколько судов. Одно направляется в Египет, а другое - в Алжир.

"Наше сообщение очень простое. Мы видим это. Мы не оставим это без внимания. И мы будем реагировать, независимо от географического расположения, не только по Израилю. Итак, мы видим все. Это не останется без должной реакции", - подчеркнул спикер МИД.

Скандал с зерном

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло судно с зерном, которое россияне украли с временно оккупированных территорий Украины.

Несмотря на призывы украинских властей к Израилю не принимать груз, его все же разгрузили.

Уже на этой неделе в Израиль прибыло второе судно с краденым украинским зерном.

Украина вновь призвала израильские власти не принимать груз. При этом, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в МИД.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на фоне таких действий украинские власти начали готовить новый пакет санкций.

"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО