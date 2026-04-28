ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский сделал резкое заявление о ворованном украинском зерне в Израиле

12:50 28.04.2026 Вт
2 мин
Украина инициирует новый пакет санкций на фоне инцидента с зерном
aimg Константин Широкун
Зеленский сделал резкое заявление о ворованном украинском зерне в Израиле Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина на фоне прибытия в Израиль уже второго судна с ворованным зерном начала подготовку нового пакета санкций против компаний, которые связаны с этой схемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Украинский опыт может помочь в разблокировании стратегических проливов

"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке", - отметил Зеленский.

По его словам, это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

"Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской земле и организует вывоз такого зерна лицами, которые с оккупантами связаны. Такие сделки нарушают законодательство самого государства Израиль", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты.

"Украина готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто перевозит это зерно, и тех, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме. Скоординируем и с партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством.

"Мы реально работаем на то, чтобы безопасности, в том числе и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут делать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения", - подытожил президент Украины.

Израиль покупает краденое украинское зерно

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы зашло судно ABINSK с партией пшеницы, предположительно похищенной россиянами на оккупированных территориях Украины.

Несмотря на предупреждения Киева о незаконном происхождении зерна, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство, а украинский суд наложил арест на судно и груз. Украина официально обратилась к Израилю за международной правовой помощью, требуя арестовать зерно и предотвратить легализацию украденных ресурсов.

На этой неделе в порт Хайфа прибыло уже второе судно, на котором также может быть украдено украинское зерно. По информации Axios, украинские чиновники назвали такой жест Израиля "пощечиной".

На фоне инцидента посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Израиль
Новости
Опасный шторм отступает: что известно о количестве жертв и последствиях непогоды в Украине
Аналитика
