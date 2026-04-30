У Зеленского отреагировали на конфискацию судна с украинским зерном в Швеции

После того как Швеция конфисковала судно с ворованным украинским зерном, Украина призвала другие страны действовать так же системно, чтобы остановить незаконный вывоз ресурсов с оккупированных РФ территорий.

Как передает РБК-Украина , об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что решение Швеции о конфискации сухогрузного судна Caffa, является показательным прецедентом в применении санкций.

"Это уже не просто задержание, а переход к практическим действиям", - заявил он.

По словам Власюка, ранее подобные суда могли рассчитывать, что риски ограничатся проверками или короткими задержками. В свою очередь "конфискация меняет правила игры".

Уполномоченный подчеркнул, что Россия использует "теневой флот" для вывоза ресурсов с оккупированных территорий, в частности зерна, и пытается интегрировать эти поставки в глобальные рынки через сложные логистические схемы.

"Украина системно работает над тем, чтобы эти схемы разрушать: идентифицируются суда, операторы, маршруты, используются практики - от отключения транспондеров до перегрузки грузов в море. Это позволяет переводить вопрос из политической плоскости в правовую", - подчеркнул Власюк.

Он добавил, что Украина приветствует соответствующий шаг Швеции, подчеркнув, что подобная практика должна масштабироваться, как в отношении отдельных судов, так и в отношении всего теневого флота РФ.

"Это также вопрос принципа: попытки вывозить и продавать украинское зерно не будут оставаться без ответа, и работа по привлечению к ответственности будет продолжаться на уровне ЕС, G7 и других юрисдикций", - отметил уполномоченный.