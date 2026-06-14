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США и Иран подпишут сделку в ближайшие 2-3 часа, - Трамп

19:29 14.06.2026 Вс
2 мин
Что сказал Трамп о сделке с Ираном и атаке Израиля по Бейруту?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран подпишут сделку в ближайшие 2-3 часа, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном будет подписан в ближайшие несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонные интервью президента журналисту Axios Бараку Равиду и журналисту Fox News Трэю Ингсту.

У себя в соцсетях Баран Равид рассказал, что по словам Трампа, сделка между США и Ираном по прекращению войны по-прежнему планируется на сегодня, несмотря на израильский по Бейруту и угрозу ответных мер со стороны Тегерана.

Трамп рассказал, что был очень недоволен атакой Израиля и сказал, что передал это сообщение израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

"Зачем Биби нужно было устраивать эту чертову атаку? Я был так зол. Я дал ему понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я дал ему это понять... Я передал ему это сообщение - я очень недоволен нападением в Бейруте", - сказал Трамп.

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В комментарии Трэю Ингсту лидер США фактически повторил те же месседжи, добавив, что попросит Иран не отвечать ракетными ударами по Израилю.

Также он сообщил, что "соглашение с Ираном, как ожидается, будет подписано в ближайшие 2-3 часа". По его словам, подписание сделки пройдет в онлайн-формате, но уже через неделю ожидается очная церемония подписания в Европе.

После этого, как говорит Трамп, он немедленно отдаст распоряжение снять блокаду с иранских портов (имеется ввиду после сегодняшнего подписания).

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