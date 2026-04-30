У Зеленського відреагували на конфіскацію судна з українським зерном у Швеції

Після того як Швеція конфіскувала судно з краденим українським зерном, Україна закликала інші країни діяти так само системно, щоб зупинити незаконний вивіз ресурсів з окупованих РФ територій.

Як передає РБК-Україна , про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів у коментарі журналістам.

Він зазначив, що рішення Швеції про конфіскацію суховантажного судна Caffa, є показовим прецедентом у застосуванні санкцій.

"Це вже не просто затримання, а перехід до практичних дій", – заявив він.

За словами Власюка, раніше подібні судна могли розраховувати, що ризики обмежаться перевірками або короткими затримками. Своєю чергою "конфіскація змінює правила гри".

Уповноважений наголосив, що Росія використовує "тіньовий флот" для вивезення ресурсів з окупованих територій, зокрема зерна, і намагається інтегрувати ці поставки у глобальні ринки через складні логістичні схеми.

"Україна системно працює над тим, щоб ці схеми руйнувати: ідентифікуються судна, оператори, маршрути, використовуються практики - від відключення транспондерів до перевантаження вантажів у морі. Це дозволяє переводити питання з політичної площини у правову", - наголосив Власюк.

Він додав, що Україна вітає відповідний крок Швеції, підкресливши, що подібна практика має масштабуватися, як щодо окремих суден, так і щодо всього тіньового флоту РФ.

"Це також питання принципу: спроби вивозити і продавати українське зерно не залишатимуться без відповіді, і робота з притягнення до відповідальності триватиме на рівні ЄС, G7 та інших юрисдикцій", - зауважив уповноважений.