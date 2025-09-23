Словакия может отказаться от газа и нефти из РФ: Зеленский заинтриговал заявлением

Словакия могла бы отказаться от закупки российских нефти и газа, если бы имела альтернативные источники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам украинского президента, сегодня для завершения войны нужно больше давления на Россию. В частности, нужны санкции со стороны ЕС и США.

"Мы полностью поддерживаем и вашу идею о том, как остановить закупку нефти и газа со стороны некоторых европейских стран. У меня был разговор с премьером Словакии. Я думаю, что им надо определенные альтернативные пути и тогда они примут идею", - сказал он.

Как добавил Зеленский, он не уверен, что сегодня Словакия готова к такому шагу. Но, президент не исключил, что это может произойти в будущем.