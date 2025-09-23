ua en ru
Словакия может отказаться от газа и нефти из РФ: Зеленский заинтриговал заявлением

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 20:57
Словакия может отказаться от газа и нефти из РФ: Зеленский заинтриговал заявлением Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Словакия могла бы отказаться от закупки российских нефти и газа, если бы имела альтернативные источники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам украинского президента, сегодня для завершения войны нужно больше давления на Россию. В частности, нужны санкции со стороны ЕС и США.

"Мы полностью поддерживаем и вашу идею о том, как остановить закупку нефти и газа со стороны некоторых европейских стран. У меня был разговор с премьером Словакии. Я думаю, что им надо определенные альтернативные пути и тогда они примут идею", - сказал он.

Как добавил Зеленский, он не уверен, что сегодня Словакия готова к такому шагу. Но, президент не исключил, что это может произойти в будущем.

Требование Трампа к Европе

Напомним, недавно Трамп заявил о готовности ввести "серьезные санкции" против России, но выдвинул условие: страны НАТО должны прекратить покупать российские газ и нефть. А сегодня, выступая на Генассамблее ООН, американский президент раскритиковал и ЕС, заявив, что покупка российской нефти европейскими странами - позор.

На сегодня по меньшей мере 8 стран ЕС все еще импортируют российский газ, а российскую нефть покупают Словакия и Венгрия. На днях американский телеканал Bloomberg сообщал, что в ЕС планируют перекрыть российский нефтепровод в Европу.

А в 19 пакет антироссийских санкций ЕС хочет внести ускорение отказа от импорта российского газа. Остановить поставки хотят постепенно до 1 января 2027 года.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Российская Федерация
