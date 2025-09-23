Приоритет - ПВО и ракеты: Сырский доложил командующему США о ситуации на фронте

Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram .

Генерал сообщил, что провел беседу в формате видеоконференцсвязи с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке - командующим Сухопутным командованием Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью.

Сырский отметил, что рассказал о ситуации на линии фронта, которая остается сложной.

Сырский отметил, что россиянам не удается переломить ситуацию в свою пользу, несмотря на количественное преимущество и высокую концентрацию огневых средств на некоторых участках фронта. Он отметил, что благодаря контратакующим действиям подразделений ВСУ, наступательные планы РФ в весенне-летний период были сорваны.

"Вместе с тем российский агрессор не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики и военно-промышленного комплекса нашего государства, бьет по жилой застройке, продолжает террор против гражданского населения.

Чтобы защитить наших людей, наши предприятия и территории, Украине нужно больше действенных средств ПВО, ракет, средств РЭБ и других современных систем вооружений", - подчеркнул главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

По словам Сырского, главным приоритетом являются средства противовоздушной обороны и дальнего поражения.