НАТО обвинило РФ в эскалации и пригрозило решительным ответом

Вторник 23 сентября 2025 14:14
НАТО обвинило РФ в эскалации и пригрозило решительным ответом Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

НАТО заявило, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения РФ. Союзники подчеркнули: их ответ и в дальнейшем будет жестким.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении НАТО.

Североатлантический совет во вторник обнародовал заявление по итогам заседания, которое было созвано по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Причиной стало опасное нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31 19 сентября.

В заявлении отмечается, что самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии более десяти минут. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об инциденте.

"Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты союзников были подняты в воздух для перехвата и сопровождения их из воздушного пространства Эстонии. Это вторжение является частью более широкой схемы все более безответственного поведения России", - заявили союзники.

Союзники напомнили, что это уже второе за две недели заседание Совета в соответствии со статьей 4: 10 сентября консультации были проведены из-за масштабного нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Подобные случаи недавно зафиксированы в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии.

"Мы выражаем полную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Россия несет ответственность за эти действия, которые являются эскалационными, угрожают просчетами и ставят под риск жизни. Они должны прекратиться", - говорится в заявлении.

Союзники подчеркнули, что реакция НАТО на "безрассудные действия России" будет оставаться решительной.

"У России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники применят все необходимые средства для самозащиты и сдерживания угроз. Наша приверженность статье 5 является непоколебимой", - подчеркнули в Альянсе.

Российские самолеты в Эстонии

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.

На фоне этих событий МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.

Позже правительство Эстонии запросило проведение консультаций с союзниками по НАТО по статье 4 - последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ на Польшу 10 сентября.

Несмотря на это Москва цинично отрицала вторжение своих истребителей в небо Эстонии.

