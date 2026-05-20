ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

У России есть пять сценариев расширения войны с севера Украины, - Зеленский

15:31 20.05.2026 Ср
2 мин
Какова задача государства на фоне возможной угрозы?
aimg Валерий Ульяненко
У России есть пять сценариев расширения войны с севера Украины, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия имеет пять сценариев расширения войны на Черниговско-Киевском направлении. Украина увеличит силы на этом направлении, учитывая возможную угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией

Глава государства рассказал о результатах проведения Ставки, во время которой были проанализированы данные разведок по планированию РФ наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

"Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача - усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что по каждому возможному варианту действий оккупантов Украина готовит ответы, если РФ решится расширить свою агрессию. Президент добавил, что украинские силы на этом направлении будут увеличены.

"Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб", - отметил Зеленский.

Напомним, страна-агрессор активизировала попытки втянуть Беларусь в дальнейшие военные действия против Украины и контактировала по этому поводу с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

В понедельник, 18 мая, в Беларуси стартовали учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения. Они проводятся с привлечением российской стороны.

В Институте изучения войны заявили, что РФ начала ядерные учения, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них. Кроме того, Кремль стремится таким образом отвлечь внимание от провалов на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Беларусь Война в Украине
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России