РФ рассматривает новые операции против Украины и НАТО с территории Беларуси, - Зеленский
РФ активизировала попытки втянуть Беларусь в дальнейшие военные действия против Украины. Москва контактировала по этому поводу с диктатором Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Россия усиливает давление на Беларусь
Как сообщил Зеленский, Украина фиксирует попытки Москвы расширить вовлечение Беларуси в войну.
По имеющейся информации, между российскими представителями и Александром Лукашенко состоялись дополнительные контакты, целью которых является склонение Минска к участию в новых агрессивных действиях.
Возможные направления операций
По словам президента Украины, российская сторона рассматривает различные сценарии военных операций, которые могут быть развернуты либо в южном, либо в северном направлении от территории Беларуси.
Речь идет о потенциальных ударах либо по Черниговско-Киевскому направлению, либо даже по одной из стран НАТО с белорусского направления.
Данные украинской разведки
Зеленский подчеркнул, что Украина располагает информацией о содержании контактов между Россией и Беларусью.
Эти данные, по его словам, учитываются при оценке возможных угроз и планировании оборонных мер.
Президент Украины отметил, что в случае реализации подобных планов страна будет готова к защите.
Он заявил, что поручил Силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования.
Этот план, как сообщил Зеленский, будет рассмотрен и утвержден на заседании Ставки.
Напоминаем, что Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на усиление защиты воздушного пространства уже к началу лета. По его словам, этому должно способствовать формирование европейской "антибаллистической коалиции", а также новые шаги в рамках программы PURL, которые направлены на укрепление оборонных возможностей страны и повышение эффективности противовоздушной защиты.
Отметим, что Владимир Зеленский сообщил, что дал поручение Силам обороны и профильным спецслужбам выработать ответные меры на масштабную российскую атаку, которая произошла 13 и 14 мая.