Россия из-за поражений готовит нашествие фейков против Украины: что узнала разведка
РФ готовит масштабную дезинформационную кампанию для дестабилизации в Украине и срыва ее поддержки на Западе. Причиной таких действий Кремля является провал весеннего наступления захватчиков и критическая ситуация в российской экономике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Направления вражеской дезинформации
По информации разведки, администрация российского диктатора Владимира Путина требует от своих спецслужб, дипломатов и пропагандистских медиа максимально развернуть информационную атаку в украинском и европейском пространстве.
Профильное управление Кремля уже определило три главные темы для распространения.
Первоочередной задачей врага является дискредитация мобилизационных процессов в Украине и военного руководства, которое отвечает за комплектование Сил обороны.
Это направление является критическим для россиян из-за значительных потерь их армии на фронте.
Вторая тема направлена на дискредитацию президента Украины Волоимира Зеленского, его команды и семьи.
Третьим вопросом является искусственное раздувание медийного скандала вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель, который, по мнению Кремля, вытеснили из информационного поля Европы другие международные события.
Методы и привлеченные ресурсы
Для создания общественного резонанса российский план предусматривает изготовление фейковых документов от имени украинских органов государственной власти и вброс их в информационное пространство.
Также пропаганда получила задание создать специальные "куклы-символы" для этой кампании.
К реализации своих замыслов РФ пытается привлечь бывших украинских чиновников, политиков и экспертов. Первые попытки действовать по этому сценарию уже зафиксированы в Украине и за рубежом.
"Отдельные документы свидетельствуют о том, что к распространению только в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси СМИ", - отметили в ведомстве.
Среди таких ресурсов фигурируют одиозные европейские медиа L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy и CZ24news. Этот список еще не является окончательным и должен быть утвержден администрацией российского диктатора в ближайшее время.
Разведка отмечает, что Россия планирует только наращивать масштабы кампании и расширять географию ее распространения.
Борьба с российской дезинформацией
Напомним, в последнее время Россия существенно активизировала информационные атаки против Украины. В частности, недавно враг запустил в медиапространство масштабный фейк о якобы "расследовании" НАБУ в отношении первой леди Елены Зеленской.
Кроме того, российская пропаганда регулярно использует технологии искусственного интеллекта для раскола украинского общества. Так, на днях в сети распространили сгенерированное ИИ фото с "помощниками ТЦК" из Индии, что также оказалось очередной манипуляцией военкомов страной-агрессором.
Для противодействия когнитивной войне и дезинформации в Украине создают специальные инструменты. Ранее в Киеве презентовали новую дискуссионную платформу "Украинские диалоги по безопасности", которая объединяет экспертов, педагогов и нардепов для защиты граждан от враждебного влияния.