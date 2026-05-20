Война в Украине

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией

14:16 20.05.2026 Ср
2 мин
Каковы вражеские потери с начала 2026 года?
aimg Валерий Ульяненко
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Россия пятый месяц подряд теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать. Важную роль в заоблачных потерях врага играют подразделения Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч - безвозвратные", - отметил он.

По словам генерала, истощать россиян, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери позволяет тактика активной обороны.

Сырский добавил, что Украина существенно нарастила количество ударов в глубоком тылу россиян благодаря быстрому развертыванию дронов типа Middle Strike.

"Есть и определенные успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближних дистанциях, что позволяет все эффективнее поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса РФ", - говорится в его заявлении.

Напомним, в ночь на 17 мая страна-агрессор пережила одну из самых масштабных атак за всю полномасштабную войну. Заявлялось о движении до 300 дронов, после чего жители Московской области начали массово жаловаться на взрывы. РФ заявила о сбитии тогда более 70 беспилотников.

Впоследствии Минобороны Украины подтвердило удар по ряду стратегических объектов Москвы и области. В частности, впервые был атакован Московский НПЗ, нефтебаза "Солнечногорская" и предприятия по производству микроэлектроники.

В Службе безопасности Украины позже отметили, что совместная операция с Силами обороны была направлена на ослабление военного потенциала врага.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
