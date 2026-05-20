РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области, - Зеленский

Россияне рассматривают сценарии нападений на Украину через Черниговско-Киевское направление из Беларуси и Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах ставки, на которой с военными, разведками, СБУ и МИД обсуждалось, что происходит на направлении Беларусь - Брянская область.

"Конечно, уже мы работаем, чтобы нашу защиту на направлении усилить. Соответствующие поручения есть для военного командования, но отдельно также мы делаем превентивные шаги как по Беларуси, так и по определенным частям России, откуда есть угроза", - заявил президент.

Зеленский добавил, что рассчитывает на активную работу украинского МИД по Беларуси - в частности, необходимо усилить давление и усилить координацию с партнерами Украины.

"Честно говоря, надоело уже, что постоянно есть такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут, и будут значительными", - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что дополнительные задачи, пока непубличные, по этой угрозе есть для разведки. Зеленский добавил, что у Украины есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу с российской территории.

Напомним, страна-агрессор усилила попытки втянуть Беларусь в дальнейшую войну против Украины и обсуждала этот вопрос с белорусским диктатором Александром Лукашенко.