Украина получила информацию, что Китай поставляет оружие России, - Зеленский
Китай поставляет оружие России для войны против Украины. Киев получил соответствующую информацию об их сотрудничестве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
"Важная не очень приятная информация. Мы наконец получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе, артиллерии", - сказал Зеленский.
По его словам, более подробная информация об этом будет обнародована на следующей неделе.
"Особенно о данных, что мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - добавил президент.
Зеленский отметил, что он не удивлен этой информацией, но не хотел бы видеть соответствующие факты. Ведь у него был разговор с китайским лидером Си Цзиньпином уже во время полномасштабной войны с Россией и он задавал прямой вопрос относительно оружия.
"Он мне дал слово, что оружие продавать и отправлять в Россию не будут. Но мы видим другую информацию. Но в любом случае у нас уже есть факты об этой работе Китая и России на усиление их обороноспособности. И это плохие факты", - подчеркнул глава государства.
Сотрудничество России и Китая
Напомним, несмотря на прочные торговые связи между Россией и Китаем, Пекин неоднократно отрицал поставки оружия любой стороне и заявлял, что не причастен к войне против Украины.
На саммите в Вашингтоне в 2024 году НАТО обвинило Пекин в том, что он стал "решающим пособником войны России против Украины" и потребовало от Китая прекратить поставки "компонентов оружия" и других технологий, которые имеют жизненно важное значение для российской армии.
В сентябре прошлого года Запад имеет доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. И это может означать существенную эскалацию вовлечения Пекина в войну в Украине.
В докладе, полученном союзниками, говорится о том, что одна из китайских компаний отправила в Россию для испытаний ряд специально разработанных военных беспилотников. Их конечным пунктом назначения была Украина.
По словам западного чиновника, который не раскрыл название компании, сделка состоялась в 2023 году. Однако теперь есть явные доказательства того, что китайские компании поставляют РФ смертоносное оружие для использования в Украине.
К тому же уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк в беседе с Reuters заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.
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