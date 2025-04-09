Китайцы воюют за Россию. Спецслужбы Украины показали доказательства (фото)
Китайские военные массово воюют против Украины в рядах российской армии. Спецслужбы получили список, в котором фигурируют порядка сотни человек.
Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, есть сведения о гражданах Китая, которые по состоянию на 2 апреля проходили отбор на военную службу. Спецслужбы предоставили их имена, фото и данные паспортов.
Среди них:
- Ван Юэ - 33 года
- Вей Чжинпен - 33 года
- Ван Чжинцзянь - 42 года
- Сан Тяньлун - 30 лет
- Сюй Бань - 45 лет
- Сюй Цзенцзен - 38 лет
- У Цзюньфен - 25 лет
- Ху Чженьхун - 19 лет
- Хе Мяо - 28 лет
- Цзен Сяньинь - 33 года
- Цзехуа Ван - 32 года
- Чжан Цяньин - 38 лет
- Чжан Цичжень - 24 года
Фото: персональные данные граждан Китая, которых отбирают на военную службу в России (РБК-Украина)
Кроме того, спецслужбы получили список из около 150 китайских граждан, которые уже воюют за Россию, преимущественно в звании рядовых. Они приписаны к 255-му мотострелковому полку, 136-й отдельной мотострелковой бригаде и ряду других подразделений.
Фото: список граждан Китая, которые воюют за Россию (РБК-Украина)
Как сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, всего есть информация о 155 китайцах с фамилиями и паспортными данными, которые воюют на территории Украины.
"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного", - добавил он.
По его словам, рекрутов вербуют через TikTok и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламу. Затем они прибывают в Москву, после медосмотра направляются на 1-2 месяца в учебные центры, получают миграционные карты, карточки, на которые получают деньги.
Два китайца Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо попали в плен возле Белогоровка и Тарасовки в Донецкой области. Зеленский добавил, что, вероятно, дадут возможность украинской прессе пообщаться с ними.
Китайские военные в украинском плену
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух китайских граждан, воевавших на стороне России. Это произошло в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки. Сообщалось, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.
Подробнее читайте в материале "Россия вовлекает Китай в войну. Первые солдаты КНР попали в плен ВСУ: что известно".
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выясняет ситуацию. И ограничился комментарием, что своих граждан просили держаться подальше от зон вооруженного конфликта.
Украинский МИД вызвал главу китайской дипломатической миссии, чтобы обсудить этот факт и потребовать объяснений.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина предположил, что Китай будет жестко реагировать на такие случаи, поскольку вряд ли хочет втягиваться в войну. Так как это может негативно повлиять на экономические и политические интересы, в частности в контексте глобальных торговых отношений с Европой и США.
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