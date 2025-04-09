Зеленский: знаем о более 150 китайцах на стороне РФ, но их может быть больше

Российская Федерация завербовала китайцев для войны против Украины. Киев уже имеет данные о более 150 китайцах, но их может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

"Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными, - 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина имеет паспортные данные этих 155 китайцев. Знает кто они, откуда и их возраст.

Также украинские спецслужбы узнали об их местах службы, это в частности 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки.