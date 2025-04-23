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Пекин сделал заявление после вызова "на ковер" посла Китая в Украине

Пекин, Среда 23 апреля 2025 12:40
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Пекин сделал заявление после вызова "на ковер" посла Китая в Украине Фото: спикер МИД Китая Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Пекине отреагировали на вызов посла Китая в Украине в МИД за помощь России в войне. Китай назвал обвинения "безосновательными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Китая Го Цзякуня, которого цитирует China News.

У спикера китайского МИД спросили, вызвало ли Министерство иностранных дел Украины во вторник, 22 апреля, посла Китая в Украине, чтобы выразить обеспокоенность о помощи России в войне и какую информацию посол передал Украине.

В ответ спикер МИД назвал заявления Украины "безосновательными" и "политическими манипуляциями".

"Мы уточнили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - сказал Го Цзякунь.

Посла вызвали "на ковер"

Напомним, во вторник, 22 апреля, посол Китая в Украине Ма Шенкунь посетил МИД из-за недавно выявленных фактов участия граждан Китая в войне и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории РФ. Он встретился заместителем главы МИД Украины Евгением Перебийносом.

Украина призвала Китай принять меры с целью прекращения поддержки России в войне.

Кроме того, как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, украинские спецслужбы передали доказательства таких фактов китайской стороне.

Стоит добавить, что в прошлом месяце украинские воины взяли в плен двух граждан Китая. В Пекине официально пока не выразили желание о возвращении пленных.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Также, по словам Зеленского, есть информация, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России.

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