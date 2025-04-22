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СБУ предупредит Пекин: Россия могла украсть китайские технологии для дронов

Киев, Вторник 22 апреля 2025 21:07
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СБУ предупредит Пекин: Россия могла украсть китайские технологии для дронов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины передаст Китаю информацию о гражданах КНР, которые работают над производством дронов в России. Страна-агрессор могла украсть китайские технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что попросил Службу внешней разведки передать Китаю "короткую информацию" о поставках китайского оружия Россию. Также соответствующую информацию по своих каналах передает в Пекин министр иностранных дел Андрей Сибига.

При этом Украина попытается передать такую информацию напрямую в Пекин.

"Отдельно я попросил СБУ передать информацию более широкого характера китайской стороне в отношении граждан Китая, которые работают в России на заводе по производству дронов. Считаем, что может так быть, что Россия украла, договорилась с этими гражданами вне договоренности с руководством Китая, украла эти технологии", - рассказал Зеленский.

По его словам, Пекину "будет важно увидеть", как их партнеры с ними работают.

Поставки оружия России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может передавать России артиллерию и порох.

Также выяснилось, что китайцы занимаются производством оружия на территории России.

В Министерстве иностранных дел Китая не подтвердили такую информацию. Там заявили, что она является "необоснованной".

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