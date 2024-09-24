Советник Зеленского назвал главный источник иностранных деталей для российского оружия

Около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая. Это самая проблемная страна.

Об этом сказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если взять все обычные виды вооружения и посчитать иностранные комплектующие, то около 60% будут поступать из Китая. У нас были длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу. Я бы сказал, что самая большая проблема - это КНР", - сказал он.

По его словам, важные детали, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, также поставляются из США, Нидерландов, Японии и Швейцарии, а также из других западных стран.

Власюк заявил, что Евросоюз мог бы сделать больше для прекращения потока западной продукции, в том числе принять меры против российской атомной компании "Росатом".

"Росатом... мы считаем, что она (Россия) использует свои сети для снабжения российской армии", - сказал он. Европейские столицы неохотно предпринимают какие-либо действия из-за доминирования России в поставках для атомных электростанций.

Блок также может быть нацелен на логистику России, такую как аэропорты и морские порты, а также финансовые учреждения, которые способствуют продажам, сказал он. Власюк также указал на пакет санкций США в отношении ИТ, который, по его словам, оказался очень эффективным после вступления в силу в начале этого месяца.

Помощь Китая Москве

Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году, и, несмотря на масштабные западные санкции, Москве удалось пополнить свою военную машину западными микросхемами и полупроводниками.

Несмотря на прочные торговые связи между Россией и Китаем, Пекин неоднократно отрицал поставку оружия какой-либо стороне и заявлял, что не причастен к украинскому кризису.

На саммите в Вашингтоне летом этого года НАТО обвинила Пекин в том, что он стал "решающим пособником войны России против Украины" и потребовала от Китая прекратить поставки "компонентов оружия" и других технологий, имеющих жизненно важное значение для российской армии.