ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рубио о возможном соглашении по Украине: каждая сторона должна что-то дать и получить

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 17:11
UA EN RU
Рубио о возможном соглашении по Украине: каждая сторона должна что-то дать и получить Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Для заключения соглашения о прекращении огня в Украине каждая сторона должна что-то получить и что-то отдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.

"Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала - и это было очень сложно", - отметил Рубио.

Он подчеркнул, что если бы это было легко, это бы не длилось 3,5 года.

"Вот почему (украинский президент Владимир, - ред.) Зеленский приезжает завтра", - добавил он.

Подготовка к соглашению о мире в Украине

Заметим, что на днях Рубио отметил, что гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.

Напомним, что уже вчера, 16 августа, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине американские гарантии безопасности.

Это стало заметным сигналом изменения его позиции относительно участия Вашингтона в завершении войны России против Украины.

Заявление прозвучало после встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу на военной базе в Анкоридже на Аляске.

Основной темой переговоров было прекращение агрессии РФ, однако, по словам Трампа, договориться о перемирии во время встречи не удалось.

Президент США подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от решений украинского руководства.

Сегодня, 17 августа, украинский президент прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных", а после этого вместе с европейскими лидерами отправится в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия