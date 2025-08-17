Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф

Глава Кремля Владимир Путин согласился на гарантии безопасности от США для Украины. Кроме того, будет обязательство на нападения на Европу.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

В ходе интервью ведущий CNN отметил тот факт, что президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с Путиным продуктивной, заявив, что по многим вопросам было достигнуто согласие.

В связи с этим журналист спросил Уиткоффа, какие есть два конкретных пункта, по которым было достигнуто договоренности.

Первым фактором спецпредставитель Трампа назвал гарантии безопасности для Украины, а именно - "защита согласно с 5 статьей от США" (речь о принципе 5 статьи НАТО).

"Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными - гейм-чейнджерами". Мы не думали, что мы хоть как-то близки к тому, чтобы договорится о защите по статье 5 со стороны Соединенных Штатов", - сказал Уиткофф.

Он добавил, что также есть договоренность о том, что РФ законодательно закрепит обязательство не нападать на другие территории, когда мирная сделка будет достигнута. Причем речь идет о Европе.

"Законодательное закрепление в Российской Федерации обязательство не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Итак, мы согласились, их было много (договоренностей - ред.) и их было гораздо больше", - резюмировал спецпредставитель Трампа.