Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф

Воскресенье 17 августа 2025 17:40
UA EN RU
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин согласился на гарантии безопасности от США для Украины. Кроме того, будет обязательство на нападения на Европу.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

В ходе интервью ведущий CNN отметил тот факт, что президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с Путиным продуктивной, заявив, что по многим вопросам было достигнуто согласие.

В связи с этим журналист спросил Уиткоффа, какие есть два конкретных пункта, по которым было достигнуто договоренности.

Первым фактором спецпредставитель Трампа назвал гарантии безопасности для Украины, а именно - "защита согласно с 5 статьей от США" (речь о принципе 5 статьи НАТО).

"Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными - гейм-чейнджерами". Мы не думали, что мы хоть как-то близки к тому, чтобы договорится о защите по статье 5 со стороны Соединенных Штатов", - сказал Уиткофф.

Он добавил, что также есть договоренность о том, что РФ законодательно закрепит обязательство не нападать на другие территории, когда мирная сделка будет достигнута. Причем речь идет о Европе.

"Законодательное закрепление в Российской Федерации обязательство не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Итак, мы согласились, их было много (договоренностей - ред.) и их было гораздо больше", - резюмировал спецпредставитель Трампа.

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп согласился предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии 5 статьи НАТО. Однако эти гарантии будет вне военного блока.

"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", - уточнили для WSJ европейские чиновники.

Также отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, которые будут работать на практике, так же как статье 5 НАТО.

Кроме того, известно, что завтра Зеленский отправится в США и будет обсуждать детали завершения войны.

