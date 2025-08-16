ua en ru
Зеленский поедет к Трампу говорить о деталях завершения войны

Суббота 16 августа 2025 10:39
Зеленский поедет к Трампу говорить о деталях завершения войны Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский провел длительный и содержательный разговор с Трампом, сначала один на один, а затем с участием европейских лидеров.

Общее время переговоров превысило полтора часа, с Трампом - около часа.

"Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", - подчеркнул он.

Президент также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США.

Он добавил, что продолжает координировать позиции со всеми союзниками и благодарит всех, кто поддерживает Украину.

Зеленский сообщил, что детали по завершению войны и убийств будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне в понедельник.

Встреча Трампа и Путина

Вечером 15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стали боевые действия России в Украине.

По словам Трампа, достичь соглашения о перемирии во время встречи не удалось, и теперь дальнейшее развитие событий зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

Американский лидер посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией, отметив, что одним из возможных результатов может стать скорая трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и РФ.

Сенатор США Линдси Грэм выразил убеждение, что такая встреча может завершить войну до Рождества. В случае отсутствия переговоров США могут усилить давление на Россию и страны, которые продолжают покупать ее нефть и газ.

По итогам Аляскинских переговоров Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в воздушном пространстве.

