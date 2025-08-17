США не заставят Украину отдать никакие территории Путину, - Рубио
Украина не готова уступать свои территории, и США не давят на Киев, чтобы он передал все оккупированные Россией регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.
Во время интервью NBC государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал возможные сценарии мирного соглашения между Украиной и Россией.
Журналисты спросили, обсуждался ли вопрос передачи под контроль российского диктатора Владимира Путина всего Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Крыма.
Рубио ответил, что украинцы не готовы на такие уступки и никто не имеет права заставлять их уступать.
По его словам, даже в случае заключения мирного соглашения оно не будет предусматривать передачи этих территорий.
"Украинцы не готовы уступить это, и никто не заставляет Украину уступать... Если будет заключено мирное соглашение, оно не будет таким", - сказал он.
Требования Путина
Заметим. что президент США Дональд Трамп сообщил, что российский диктатор Владимир Путин все еще требует выхода Украины из Донбасса.
В то же время, как известно, Трамп во время телефонного разговора с европейскими союзниками заявил, что хотя Украина должна сама решать, что делать со своей территорией.
Заметим также, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня отметил, что гарантии безопасности Украины от Трампа важнее прихоти Путина.
Стоит отметить, что данное заявление прозвучало после того, как вчера, американский президент заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине американские гарантии безопасности.
В то же время, стоит заметить, что сам Рубио сегодня заявил, что для заключения соглашения о прекращении огня в Украине каждая сторона должна будет что-то получить и что-то отдать.