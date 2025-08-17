США не заставят Украину отдать никакие территории Путину, - Рубио

Украина не готова уступать свои территории, и США не давят на Киев, чтобы он передал все оккупированные Россией регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.

Во время интервью NBC государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал возможные сценарии мирного соглашения между Украиной и Россией.

Журналисты спросили, обсуждался ли вопрос передачи под контроль российского диктатора Владимира Путина всего Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Крыма.

Рубио ответил, что украинцы не готовы на такие уступки и никто не имеет права заставлять их уступать.

По его словам, даже в случае заключения мирного соглашения оно не будет предусматривать передачи этих территорий.

"Украинцы не готовы уступить это, и никто не заставляет Украину уступать... Если будет заключено мирное соглашение, оно не будет таким", - сказал он.