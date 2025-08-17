"Не оккупировать всю Украину": Уиткофф заявил об "уступках" со стороны России

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине в вопросе пяти регионов. Однако он не смог сказать ничего конкретного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уиткоффа в эфире CNN Live 17 августа.

"Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки, на которые согласилась пойти Россия - не оккупировать всю Украину", - заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа.

Уиткофф также добавил, что США, мол, видят со стороны России "умеренность". Вашингтон якобы уже проинформировал европейских лидеров о предложениях Кремля.

"Мы увидели определенную умеренность в том, как они (россияне, - ред.) думают о достижении окончательного мирного соглашения. И мы считаем, что это подает надежду. Мы проинформировали европейцев сразу после [саммита на Аляске]... Думаю, все согласились, что мы достигли прогресса", - заявил он.

Однако когда у Уиткоффа спросили, что именно представляет собой это соглашение, и не является ли оно на самом деле той самой "сделкой", которую Путин предлагал - вывод украинских войск с Донбасса в обмен на просто "прекращение огня" - Уиткофф растерялся и заявил, что у него "нет времени" обсуждать этот момент.

"Знаете, послушайте, я не уверен, что у нас сейчас есть время, чтобы рассматривать все различные вопросы по этим пяти регионам", - заявил он.