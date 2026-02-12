Пенсии украинцам пересчитают с 1 марта: на сколько вырастут выплаты
В Украине пенсии пересчитают с 1 марта. Ожидается, что выплаты станут больше на более чем 12%.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Українському Радіо" заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Читайте также: Как вернуть пенсию, если ее приостановили: в Минсоцполитики назвали условия
"Что касается именно индексации пенсии, в текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12.1%. Это на 4% больше индекса инфляции в предыдущем году. Осуществление перерасчета будет с 1 марта", - отметил чиновник.
Он добавил, что подсчеты и разработка нормативного акта для индексации пенсий уже завершаются. После этого всем пенсионерам пересчитают выплаты.
Три вида пенсий
Напомним, Кабмин работает над реформой, которая предусматривает разделение пенсионных выплат на три составляющие: солидарную, специальную (профессиональную) и накопительную.
Как рассказал в интервью РБК-Украина министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин, такая система должна устранить неравенство в выплатах при одинаковом стаже и уровне зарплаты.
Солидарная часть: зависит от вкладов в систему. Прогнозируется, что для людей с большим стажем (например, учителей с 40 годами работы) выплаты могут возрасти в 1,5-2 раза. Также предполагается базовая выплата для тех, кто не имеет достаточного стажа, который должен обеспечивать фактический прожиточный минимум.
Профессиональная (специальная) пенсия: спецпенсии за льготный стаж больше не будут выплачиваться из общей солидарной системы до достижения лицом общего пенсионного возраста. Для перехода на данную модель понадобится не менее 13 лет.
Накопительная часть: будет добровольной. Взносы в накопительный фонд могут начаться с 2027 года как приложение к ЕСВ. Отказ от этой части приведет к более низкому уровню общей пенсии.